Judoka Lee Ha-rim gewinnt beim Grand Slam in der Mongolei Bronze

Judoka Lee Ha-rim hat beim Grand Slam in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar die Bonzemedaille in der 60 kg Gewichtsklasse gewonnen.Im Achtelfinale besiegte der Südkoreaner Aybek Omirov aus Turkmenistan mit einer Wurftechnik. Im Viertelfinale konnte er sich gegen den Mongolen Enkhtaivan Sumiyabazar durch einen Schulterwurf durchsetzen. Im Halbfinale unterlag er dem Franzosen Valadier Picard. Im Kampf um den dritten Platz gewann Lee gegen Nurkanat Serikbayev aus Kasachstan.2 Minuten und 10 Sekunden nach Kampfbeginn konnte der Südkoreaner seinem Gegner einen Shido, eine kleine Bestrafung, abringen. Kurz vor Ende der regulären Kampfzeit erhielt Serikbayev einen weiteren Shido und wurde in die Enge getrieben. In der Verlängerung setzte Lee Ha-rim seinen Gegner, der keine Gelegenheit für einen Angriff bekam, weiter unter Druck und rang ihm einen dritten Shido ab.Lee Ha-rim macht in letzter Zeit mit Bestleistungen bei internationalen Turnieren von sich Reden. Im Dezember letzten Jahres gewann er die Masters in Jerusalem. Im Januar belegte er den dritten Platz beim Grand Slam in Paris und im Mai gewann er die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Doha.In der Gewichtsklasse über 100 kg gewann der Südkoreaner Kim Min-jong die Silbermedaille, Kim verlor im Finale gegen Inal Tasoev aus Russland, der als neutraler Athlet angetreten war. Kim hatte zuvor drei Bronzemedaillen bei Grand Slams gewonnen und war in Ulaanbaatar erstmals bis ins Finale vorgerückt.Bei den Frauen gewann Kim Ha-yun in der Gewichtsklasse über 78 kg die Bronzemedaille. Kim hatte im Halbfinale gegen Wakaba Tomita aus Japan verloren. Im Kampf um den dritten Platz gewann sie gegen Landsmännin Lee Hyun-ji. Die südkoreanischen Judoka gewannen insgesamt zwei Silber- und drei Bronzemedaillen.