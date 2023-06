Golferin Shin Ji-yai feiert Sieg auf japanischer Profitour

ⓒ KLPGA

Profigolferin Shin Ji-yai hat ihren insgesamt 28. Sieg auf der japanischen Profi-Golftour JLPGA eingefahren.Shin lag in der finalen Runde des Earth Mondahmin Cup im japanischen Chiba mit vier unter Par gleichauf mit Akie Iwai aus Japan. In der Verlängerung gewann die Koreanerin dann mit einem Birdie am ersten Loch.Insgesamt hat Shin auf der japanischen Profitour der Frauen ihren 28. Titel und ihren zweiten Saisonsieg geholt. Im Preisgeld-Ranking steht sie auf dem zweiten Platz. Auf den Profi-Golftouren in Südkorea, den USA, Europa und Japan gewann sie insgesamt 64 Mal.Die Finalgegnerin Akie Iwai ist die Schwester von Chisato Iwai, die bei den Santori Open vor zwei Wochen im Finale gegen Shin Ji-yai gewann.