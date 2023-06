K-Popband g.o.d veranstaltet im September Solokonzert in Zusammenarbeit mit KBS

ⓒ KBS

Die legendäre K-Pop-Boyband g.o.d, die nächstes Jahr ihr 25. Debütjahr feiert, veranstaltet im kommenden September zusammen mit KBS ein Solokonzert.KBS gab am 27. Juni bekannt, dass im kommenden September im Rahmen des „KBS Grand Project“ ein Solokonzert von g.o.d stattfinden soll. Das große Konzert-Projekt von KBS begann 2020 mit dem Konzert des legendären Trot-Sängers Na Huna. 2021 gaben die Trot-Sängerin Sim Soo-bong und der Trot-Sänger Lim Young-woong jeweils ein Solokonzert. In diesem Jahr hat die legendäre südkoreanische Rockband Songgolmae nach 40 Jahren ein Konzert gegeben.Die fünfköpfige Boygroup g.o.d debütierte im Januar 1999 mit ihrem ersten Album „Chapter 1“ und feiert nächstes Jahr ihr 25. Debütjubiläum. Die Band erfreute sich in den 2000er Jahren mit vielen Hits großer Beliebtheit.