TVXQ schließt die Japan-Live-Tour 2023 mit einem wunderschönen Finale im Tokyo Dome ab

ⓒ SM Entertainment

Die K-Popband TVXQ hat mit einem wunderschönen Finale am 24. und 25. Juni im Tokyo Dome ihre Japan-Live-Tour 2023 abgeschlossen. Dies teilte ihre Managementagentur SM Entertainment am 26. Juni mit.TVXQ mit den beiden Mitgliedern Max Changmin und U-Know Yunho veranstaltete angefangen in Aichi in 10 Städten in Japan insgesamt 20 Konzerte. Die diesmalige Japan-Tour kam wegen der Corona-Pandemie erstmals nach drei Jahren zustande. Bei der diesmaligen Japan-Tour erfreute die Gruppe jedes Mal rund dreieinhalb Stunden lang mit prächtigen Performances und Live-Gesängen ihre Fans.SM Entertainment gab zu erkennen, dass TVXQ einschließlich der diesmaligen Tour den erstaunlichen Rekord von 30 Konzerten im Tokyo Dome und 89 Konzerten in Stadien in ganz Japan, damit als ausländische Künstler einen Rekord für die meisten Auftritte im Tokyo Dome und japanischen großen Konzerthallen, aufgestellt hat.