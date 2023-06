Südkoreanische Komödie „Killing Romance“ Eröffnungsfilm beim New York Asian Film Festival

ⓒ LOTTE Entertainment

Die Filmkomödie „Killing Romance“ des Regisseurs Lee Won-suk, die 2021 gedreht wurde und im April 2023 in den südkoreanischen Kinos lief, wird als Eröffnungsfilm beim diesjährigen New York Asian Film Festival gezeigt. Das diesjährige Festival, das sich zum 22. Mal jährt, findet vom 14. bis 30. Juli statt, und der südkoreanische Film mit Lee Sun-kyun und Lee Ha-nee wird als Eröffnungsfilm am 14. Juli Ortszeit im Lincoln Center in New York vorgeführt. Der Regisseur Lee Won-suk und der Hauptdarsteller Lee Sun-kyun werden der Eröffnungsfeier und der Vorführung ihres Films beiwohnen.Der genreübergreifende Film erzählt die Geschichte einer schönen Star-Schauspielerin Yeorae gespielt von Lee Ha-nee, die plötzlich die Branche verlässt und sich nach der Heirat ganz auf das Leben mit ihrem Partner konzentrieren will. Das Eheleben ist aber alles andere als ein Glücksfall, und sie beschließt zur Schauspielerei zurückzukehren und versucht, ihren tyrannischen reichen Ehemann Jonathan gespielt von Lee Sun-kyun zu ermorden.Das New York Asian Film Festival stellt Spiel- und Kurzfilme aus asiatischen Ländern wie Südkorea, China, Hongkong und Japan dem nordamerikanischen Publikum vor. Im vergangenen Jahr erhielt der südkoreanische Schauspieler Ryu Seung-ryong für seine Rolle im Film „Perhaps Love“(2021) den Preis für beste Schauspielkunst. Der Science-Fiction-Film „Alienoid“ (2022) des Regisseurs Choi Dong-hun wurde im vergangenen Jahr als Abschlussfilm vorgestellt.