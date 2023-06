Moderne Versionen traditioneller Lieder

Neben „Yukjabaegi육자배기“ ist „Heungtaryeong흥타령“ eines der bekanntesten Volkslieder der Jeolla-Region. Es ist ein trauriges Lied, dessen Text die Bedeutungslosigkeit des Lebens und die Sehnsucht nach geliebten Menschen beschreibt. Zitieren wir einen Auszug aus dem Text des Liedes:





Es ist ein Traum, ein Traum. Alles ist nur ein Traum.

Du und ich sind in einem Traum. Dies und das sind nur ein Traum.

Ich bin wieder in einem Traum, nachdem ich aus einem Traum erwacht bin.

Auch ein wacher Traum ist ein Traum.

Wir werden geboren in einem Traum, leben in einem Traum und sterben in einem Traum.

Es ist vergebens. Wenn man ohnehin aufwachen will, warum sollte man dann träumen?





Wenn man denkt, dass das ganze Leben ein Traum ist, fühlt man sich etwas verloren. Aber wenn das Leben hart ist und man krank ist, kann dieser Gedanke auch Trost spenden, ganz als ob man mit allen Schwierigkeiten umgehen kann, da ja alles ohnehin nur ein Traum ist.





In der Version von Kim Jun-su ist „Heungtaryeong“ Teil des Genre Moombahton, einer Mischung als House und Reggaeton. Dieses Lied ist Teil einer Reihe, die vom National Gugak Center produziert wird. Diese Reihe möchte Gugak, also traditionelle koreanische Musik, für junge Menschen so zugänglich wie Popmusik machen. 1994 startete der National Gugak Center seinen ersten Versuch, die traditionelle Musik normalen Menschen näher zu bringen, und veröffentlichte eine großangelegte Sammlung traditioneller Musik. Die Sammlung bestand aus zehn CDs, die jeweils ein Thema hatten, so zum Beispiel „Musik für Trauer und Gebete“, „Eine Mischung aus Stil und Spaß“, oder „Mit Freude arbeiten“. Damit bot die Institution den Menschen eine große Auswahl an Liedern, aus denen sie für verschiedene Stimmungen und Anlässe wählen konnten.





In den 1990ern war es zunächst wichtig, die traditionelle Musik in ihrer Ursprungsform zu bewahren, da man sich noch große Sorgen machte, dass dieses Kulturerbe verloren gehen könnte. Doch im Verlauf der folgenden drei Jahrzehnte wurde den Menschen im Allgemeinen und den traditionellen Musikern im Speziellen immer mehr bewusst, dass sich selbst die traditionelle Musik auch an den derzeitigen Geschmack anpassen sollte. Das ist der Hintergrund für die Reihe des National Gugak Center, der die traditionelle Musik zugänglicher machen möchte. Das Lied „Bomiya“, „Es ist Frühling“, ist inspiriert von einem Volkslied der Gyeonggi-Region namens „Yusanga유산가“.





„Chum춤“, zu Deutsch „Tanz“, wurde geschrieben von DJ Frank. Er hat für dieses Stück den Klang verschiedener traditioneller Musikinstrumente gesampelt. DJ Frank wurde erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als er ein Stück veröffentlichte, dass von dem koreanischen Film „Manshin만신: Zehntausend Götter“ aus dem Jahr 2018 inspiriert war und nach ihm benannt wurde. Manshin bezeichnet eine schamanische Priesterin, also jemanden, der zehntausend Göttern dient. Der Film erzählt das Leben der Manshin Kim Geum-hwa김금화 aus Hwanghae-do im heutigen Nordkorea, die mit 17 Schamanin wurde und dann in Südkorea die schamanischen Traditionen der Provinz Hwanghae-do fortsetzte. Sie war auch eine hochgeschätzte Musikerin, die für ihr Praktizieren der schamanischen Riten Baeyeonshin배연신 und Daedong대동 als Trägerin eines Immateriellen Kulturerbes anerkannt wurde. Kim Geum-hwa’s Stimme war auch in DJ Franks „Manshin“ zu hören. Vielleicht liegt es an dieser Erfahrung, dass in „Tanz“ auch der Klang der Glocken einer schamanischen Priesterin zu hören ist, neben traditionellen Instrumenten wie Janggu, Daegeum und Haegeum. DJ Frank sagt, dass er mit diesem Stück den Tanzstil traditioneller Clowns in Erinnerung rufen will, aber die Musik scheint durchaus auch gut zum Tanzstil der heutigen Clowns zu passen.





Musik