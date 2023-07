Jung Kook 92 Wochen mit „Euphoria“ in den Billboards vertreten

Laut den neuesten Veröffentlichungen von Billboard (24. Juni) steht Jung Kook mit seinem Solosong „Euphoria“ auf dem sechsten Platz von World Digital Song Sales. Es ist schon 92 Wochen in diesen Charts vertreten. Es ist das erste Mal, dass sich ein Sololied eines Idol-Stars so lange in diesen Charts hält.

Das Lied „Left and Right”, das er mit Charlie Puth gemeinsam produziert hat, steht auf Platz 147 von Global Charts (excluding US). Das ist ebenfalls ein Rekord.

Bei „Euphoria“ wurde ein kurzes Video veröffentlicht und erst fünf Monate später das Lied. Ohne Werbungen kam und kommt das Lied gut an. Auch bei Spotify wurde es über 500 Millionen mal gehört.