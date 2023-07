K-Pop Nation soll in Polen stattfinden

Ein K-Pop-Konzert, zu dem etwa 50.000 Besucher kommen können, soll in Polen stattfinden. Die erste Teilnehmerliste wurde am 22. Juni veröffentlicht. Demnach wollen The Boyz, CIX, Mamamoo+ und Kep1er mit dabei sein. In Kürze soll auch die zweite Liste vorliegen.

Das Konzert wird am 23. September veranstaltet und Top-K-Pop-Stars werden auf die Bühne treten. Die Sänger meinten, dass sie froh seien, am Konzert teilnehmen zu dürfen, da sie als K-Pop-Vertreter in Polen auftreten können.

Termine für den Vorverkauf kann man auf der offiziellen Seite von K-Pop Nation lesen.