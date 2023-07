LA Times veröffentlichen beste Lieder des ersten Halbjahrs

Das US-amerikanische Medium LA Times hat am 19. Juni die 40 besten Lieder im ersten Halbjahr 2023 veröffentlicht. Man konnte einige Namen von K-Pop-Stars finden.

„Haegum“ von Suga, „Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife” von LE SSERAFIM und „OMG“ von NewJeans waren darunter.

„Haegeum“ hat Suga unter dem Namen AgustD veröffentlicht und es zählt zum Soloalbum. Als das Lied herausgebracht wurde, kam es gleich auf den Spitzenplatz von iTunes „Top Song“ Charts 86 verschiedener Länder. LA Times meinte, dass sich die Jugend, die sich an verschiedene Regeln halten müsse, die Internet-Kultur zum Thema nimmt. Das Lied „Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife“ von LE SSERAFIM ist im ersten regulären Album dieser Gruppe enthalten. Wenn man sich dieses Lied anhört, denkt man, man sei in einem tollen Klub.

NewJeans gehöre nach Blackpink zu den besten Girlgroups, so LA Times. Die Sängerinnen hätten den Pop und R&B der Y2K-Zeit gemeistert und sie in der heutigen K-Pop-Zeit realisiert. Die Mitglieder sind noch Teenager und sind nicht mal ein Jahr in der Musikwelt tätig. Man kann folglich noch viel von ihnen erwarten.