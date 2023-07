TXT wollen mit Jonas Brothers zusammenarbeiten

Die Boyband Tomorrow X Together will mit Jonas Brothers gemeinsam ein Lied veröffentlichen. Das wird genau am 7. Juli geschehen. Auch der Titel der Digital Single steht fest: „Do It Like That“.

Am 22. Juni hat die Entertainmentagentur Big Hit Music auch ein Poster zu „Do it like that“ hochgeladen. Am 23. Juni konnte man bereits einige Stellen aus dem Lied hören, am 29. Juni wurden Konzept-Fotos veröffentlicht. Am 6. Juli soll dann ein Teaser-Video zu sehen sein. Am 7. Juli wird dann das Lied und das Musikvideo dazu veröffentlicht.

Während der Konzerttour im Mai haben TXT vorgeschlagen, das Lied im Sommer herauszugeben und Jonas Brothers haben zugesagt, mitzumachen.

Die Fans sind bereits sehr gespannt auf das Ergebnis der Zusammenarbeit, da sowohl TXT als auch Jonas Brothers großartige Künstler sind.