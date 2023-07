NME loben fromis_9 in höchsten Tönen

„Die Geschichte von fromis_9 ist noch nicht zu Ende. Die verschiedenartigen Lieder im Album kündigen eine neue Zeit für die acht Mitglieder an“, so schrieb das britische Musikmagazin NME über das erste reguläre Album „Unlock My World“ von fromis_9. Auch behandelte NME die Weiterentwicklung und Änderung der Gruppe. Verschiedene K-Pop-Stars würden mehr Wert auf Trends legen, so dass sie sich nicht auf natürliche Weise weiterentwickeln können. Aber fromis_9 stellt eine Ausnahme dar. Im Lied „#menow“ könne man die Identität der Gruppe gut erkennen.

Die Sängerinnen haben sich aber auch sehr auf das Album vorbereitet. An fünf von zehn Liedern im Album haben sie mitgewirkt.

fromis_9 erfreuen die Fans mit unerwarteten Aktivitäten. Zum Beispiel haben sie im Homeshopping-Kanal als Verkäuferinnen gewirkt, oder sich auch als Wetteransagerinnen in den Nachrichten versucht.