SHINEE sind wieder zurück

Die Gruppe SHINEE ist nach zwei Jahren und zwei Monaten wieder in die Musikszene zurückgekehrt. Am 26. Juni kam das achte reguläre Album “HARD“ auf den Markt. Im Album sind insgesamt zehn Titel enthalten. Da die Jungs in diesem Jahr ihr 15. Bühnenjubiläum feiern, sind die Fans über das neue Werk besonders erfreut. Das Lied „HARD“ ist ein Hiphop-Tanzlied und eine Mischung aus R&B und Hiphop der 90er.

SHINEE debütierten 2008 und galten als sehr talentierte Sänger, obwohl sie damals noch so jung waren. Dieses Image hat sich im Laufe der Zeit nicht geändert.

SHINEE sind nicht nur als Gruppe, sondern auch solo erfolgreich. Außerdem traten sie in TV-Shows, TV-Dramen, Filmen und Musicals auf, so dass andere Kollegen sie als Vorbild betrachten wollen.