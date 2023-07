„Indische Raffinerien beginnen, mit Yuan Öl aus Russland zu bezahlen“

ⓒ Getty Images Bank

Reuters berichtete am 3. Juli unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen, dass indische Raffinerien Ölimporte aus Russland statt mit Dollar mit Yuan zu bezahlen begonnen haben. Die Quellen erwähnten, einige Raffinerien tätigten die Zahlungen mit anderen Währungen, wenn Banken wegen westlicher Sanktionen den Handel nicht in Dollar abwickeln wollen. Nach drei Quellen habe die staatliche Ölraffinerie Indian Oil Corporation, kurz IOC, im vergangenen Monat als erste unter den indischen Raffinerien die Ölimporte aus Russland in chinesischer Währung bezahlt. Die IOC wollte im vergangenen Mai das vom russischen staatlichen Ölunternehmen Rosneft gekaufte Öl über die größte indische Bank State Bank of India, kurz SBI, in Dollar bezahlen. Die SBI lehnte jedoch die geplante Zahlung von IOC ab.





Die Ladung wurde auf den Tanker einer Reederei in Dubai verladen. Die Reederei sei mit der staatlichen Reederei Russlands Sovcomflot verbunden, die von der EU und vom Vereinigten Königreich sanktioniert wird. Daher habe die IOC im vergangenen Monat über die private indische Bank ICICI und die chinesische staatlich betriebene Bank BOC das mit Rosneft gehandelte Öl in Yuan bezahlt. Die IOC tätige seitdem auf diese Weise die Zahlungen für die Ölimporte aus Russland in Yuan. Auch ein privates Raffinerieunternehmen nutze den gleichen Mechanismus für Zahlungen für russisches Öl.





Zwei andere Quellen sagen, dass auch mindestens zwei der drei privaten indischen Raffinerien Reliance Industries Ltd., Nayara Energy und HPCL Mittal Energy Ltd. einige russische Importe in Yuan bezahlen. Auf dem internationalen Ölmarkt war der US-Dollar lange Zeit die wichtigste Öl-Währung. Wegen der internationalen Sanktionen gegen Russland aufgrund seiner Invasion in der Ukraine wird Russland aus den Dollar- und Euro-Finanznetzwerken ausgeschlossen, und in dieser Lage spielt der Yuan eine immer wichtigere Rolle.





Indien, das an den Sanktionen westlicher Länder gegen Russland nicht beteiligt ist, ist in letzter Zeit als einer der größten Abnehmer von russischem Öl in den Vordergrund getreten. Der Anteil des russischen Öls an den gesamten Ölimporten Indiens im vergangenen Mai liegt bei rund 40 Prozent und ist damit verglichen mit einem Jahr zuvor mit 16,5 Prozent stark angestiegen. Reuters fügte hinzu, dass die indische Regierung, die staatlichen sowie privaten Raffinerien Indiens und auch die Banken auf die offizielle Bitte um eine Stellungnahme nicht antworteten.