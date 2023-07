Actionkrimi „The Roundup: No Way Out“ von über 10 Millionen Zuschauern angesehen

Der südkoreanische Actionkrimi „The Roundup: No Way Out“ mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle überschritt am 1. Juli, damit am 31. Tag seit seinem Kinostart, in der Zuschauerzahl die 10 Millionen-Marke. Damit ist er der erste südkoreanische Film, der in diesem Jahr mehr als 10 Millionen Menschen ins Kino gelockt hat. Überhaupt als 21. südkoreanischer Film und als 30. Film, der in den südkoreanischen Kinos lief, ist er von mehr als 10 Millionen Menschen angesehen worden.

„The Roundup: No Way Out“ ist der dritte Teil der „Crime City“-Reihe. Auch der zweite Teil „The Roundup“ aus dem Jahr 2022 lockte mehr als 10 Millionen Menschen ins Kino. Nach der „Along with the Gods“-Reihe ist die „Crime City”-Reihe die zweite südkoreanische Filmreihe, von der zwei Teile hintereinander von mehr als 10 Millionen Menschen angesehen wurden. Ma Dong-seok, der die „Crime City“-Reihe vom ersten Teil an produziert und darin auch die Hauptrolle gespielt hat, wirkte bisher in fünf südkoreanischen Filmen mit mehr als 10 Millionen Zuschauern als Darsteller mit. Neben den beiden Filmen der „Along with the Gods“- und der „Crime City“-Reihe gehört noch der Film „Train to Busan“ (2016) dazu.