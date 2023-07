Ha Jung-woo und Ju Ji-hoon kehren mit Action-Thriller „Ransomed“ auf die Leinwand zurück

Der Film „Ransomed“ des Regisseurs Kim Seong-hoon mit den beiden großen südkoreanischen Filmstars Ha Jung-woo und Ju Ji-hoon in den Hauptrollen feiert am 2. August seinen Kinostart. Am 4. Juli fand in einem Kino im Seouler Stadtbezirk Yongsan-gu ein Pressegespräch statt. Der Regisseur sagte, dass sein kommender Film ein aufregender Buddy-Action-Thriller voller Spannung und Humor sei.

Der Film handelt von einem jungen südkoreanischen Diplomaten, der damit beauftragt wird, ein Lösegeld zu überbringen, um einen entführten Kollegen im Libanon zu retten. Ha Jung-woo spielt den Diplomaten mit diesem Auftrag, und Ju Ji-hoon ist in der Rolle eines koreanischen Taxifahrers im Libanon zu sehen, der zufällig in die Mission verwickelt wird. Der Regisseur meinte, die Chemie der beiden Schauspieler im Film sei so gut gewesen, als ob die beiden einen lateinamerikanischen Tanz tanzen würden. Ha und Ju arbeiteten zuvor in der zweiteiligen Erfolgsserie „Along with the Gods“ des Regisseurs Kim Yong-hwa aus den Jahren 2017 und 2018 als Todesboten Gangrim und Haewonmaek zusammen.