Sänger und Schauspieler Lee Seung-gi startet nächsten Monat seine erste US-Tournee

Sänger und Schauspieler Lee Seung-gi veranstaltet im August und September seine erste US-Tournee. Die Tour wird mit einem Konzert in Los Angeles am 26. August eröffnet und führt ihn weiter nach Atlanta und New York.

Lees Managementagentur Human Made teilte am 3. Juli mit, dass Lee erstmals seit seinem Debüt im Jahr 2004 in den USA auf Tournee gehen wird. Auf der Grundlage des vor kurzem bei seiner Asien-Tournee gewonnenen Knowhows werde er in den USA einen noch reiferen Auftritt hinlegen.