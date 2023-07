Kim Min-jae wechselt offenbar zum FC Bayern München

Der südkoreanische Fußballspieler Kim Min-jae steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München.





Laut dem "Kicker" soll Kim nach dem Ende seiner Grundausbildung beim Militär nach München reisen, den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Bayern München werde rund 50 Millionen Euro nach Neapel überweisen, um sich die Dienste des Südkoreaners zu sichern. Diese Summe sei in der Ausstiegsklausel des Innenverteidigers festgelegt.





Kim Min-jae wurde durch den Sieg der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft bei den Asienspielen 2018 in Jakarta-Palembang von der Wehrpflicht befreit. Am 15. Juni begann er mit einer dreiwöchigen militärischen Grundausbildung, die ungeachtet der Ausnahmeregelung Pflicht ist. Dies ist der Grund, weshalb der praktisch feststehende Wechsel zum FCB noch nicht offiziell bekannt gegeben werden konnte.





Deutschen Medienberichten nach werden die letzten Schritte für den Wechsel gemacht, sobald Kim in der Heimat seine militärische Ausbildung abgeschlossen hat. Am 6. Juli wird Kim das Ausbildungslager verlassen. Auch sei mit Bayern München bereits mündlich vereinbart worden, dass der südkoreanische Nationalspieler für fünf Jahre verpflichtet wird, und ein Jahresgehalt in Höhe von 12 Millionen Euro erhält.





Fußball-Insidern zufolge wird der FC Bayern München die Ausstiegsklausel in den kommenden zehn Tagen aktivieren und den Deal damit perfekt machen. Damit fehlen lediglich noch die vertraglichen Schritte, an denen sich der Fußballspieler unbedingt persönlich beteiligen muss. Kim wird aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen zum Medizincheck nach München reisen, dann den Vertrag unterzeichnen und sich erstmals im Trikot des FC Bayern präsentieren. Damit wäre sein Wechsel zu den Bayern offiziell.





Nach Kims beeindruckender Saison bei der SSC Neapel hatte auch Manchester United um ihn geworben. Zuweilen kursierte auf dem Transfermarkt das Gerücht, dass der Fußballer am 1. Juli seinen Wechsel zu Manchester United offiziell bekannt geben werde. Laut dem "Kicker" stand Kim Min-jae ursprünglich beim FCB nicht auf der Wunschtransfer-Liste. Nachdem jedoch Lucas Hernandez ein Angebot von Paris Saint-Germain erhalten und Bereitschaft zum Wechsel signalisiert hatte, musste Bayern München schnell nach einer Alternative suchen. Die Wahl fiel auf Kim Min-jae.





Der FC Bayern stieg damit relativ spät in das Rennen um Kim ein. Die Entscheidung fiel dem Fußballer laut Berichten aber nicht schwer, da er schon länger mit einem Wechsel in die Bundesliga geliebäugelt habe. Ein Vertrag mit dem deutschen Rekordmeister wäre ein weiterer wichtiger Schritt in seiner Karriere.





Unterdessen zeigten auch Manchester City und New Castle United Interesse an Kim. New Castle United soll mit einem höheren Jahresgehalt als der FC Bayern locken. Kim soll sich aber bereits zum Wechsel in die Bundesliga entschieden haben. Die mündliche Einigung über die grundlegenden Formalitäten seines Wechsels sei anschließend rasch erzielt worden.