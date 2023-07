Basketballerinnen verpassen Einzug ins Halbfinale des Asia Cup und Olympia-Qualifikation

Die südkoreanische Frauen-Basketball-Mannschaft hat den Einzug ins Halbfinale des Asia Cup verpasst. Damit hat die Mannschaft auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris verpasst.





Im Spiel um den Einzug ins Halbfinale des Asia Cup in Sydney verloren die südkoreanischen Basketballerinnen gegen den Gastgeber Australien mit 64:91.





Die vier Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris, die an die vier besten Teams des Asia Cup vergeben werden, gehen somit an China, Japan, Neuseeland und Australien. Die südkoreanische Frauen-Basketball-Mannschaft konnte sich in den Jahren 2012 und 2016 nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren. 2021 schaffte es die Mannschaft dann wieder in die Endrunde. Es ist das erste Mal, seit Beginn der Austragung des FIBA Asia Cup der Frauen im Jahr 1965, dass Südkorea nicht unter die besten vier kam.





Die Mannschaft musste das Spiel gegen Australien unbedingt gewinnen, um das Ticket nach Paris zu lösen. Die Spielerinnen gingen daher von Spielbeginn an in die Offensive, konnten jedoch den physisch überlegenen Gegnerinnen wenig entgegensetzen.





Südkorea verlor im ersten Gruppenspiel gegen Neuseeland mit 64:66 und bekam die starken Australierinnen als Gegner im Spiel um den Einzug ins Halbfinale zugeteilt. Mit einem Sieg gegen Neuseeland wäre die Mannschaft auf die Philippinen getroffen. Im dritten Gruppenspiel gegen China verlor die Mannschaft nach Verlängerung mit 81:87. Die Spielerinnen waren nach der Verlängerung bereits körperlich geschwächt ins Spiel gegen Australien gegangen.