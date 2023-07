Beliebte Gugak-Bands

Derzeit gibt es viele Gugak-Bands, die in der Szene aktiv sind. Viele von ihnen machen Musik, die man kaum noch traditionell nennen kann, außer dass sie traditionelle Instrumente und Melodien nutzen. Aber dennoch ist es sehr ermutigend, dass es so viele junge Musikerinnen und Musiker gibt, die traditionelle Elemente an ein allgemeines Publikum herantragen. Heute wollen wir Ihnen drei von diesen Bands vorstellen.





Die erste ist eine Band namens TARL탈. Wie der Name „tal“, was auf Koreanisch „Maske“ bedeutet, nahelegt, treten diese Musiker nur mit Masken auf. Die Band veröffentlicht jedes Jahr ein neues Lied. 2021, mitten in der Pandemie, erschien das Lied „Aekmaegi액매기“, was zu Deutsch so viel heißt wie „Das Böse abwehren“. Im darauffolgenden Jahr veröffentlichten TARL ein Lied mit dem Titel „Lasst Blumen sehen gehen“, womit sie ihre Hoffnung auf freies Reisen zum Ausdruck brachten. Dieses Jahr kam dann die Single „Mu-un무운“ auf den Markt, inspiriert von der zeremoniellen Musik des Jongmyo-Schreins. Während „Aekmaegi“ und „Lass Blumen sehen gehen“ auf der koreanischen Volksmusik basierten, nimmt „Mu-un“ das Majestätische der Hofmusik auf, behält aber gleichzeitig den fröhlichen Charme des Maskentanzes bei. „Aekmaegi“ ist ein Lied mit flottem Rhythmus, das vor allem zu Maskentanz gespielt wird und dessen Text darum geht, Unglück abzuwehren.





Der Name der Gruppe MuRR뮤르 ist ein Akronym für „Music, Rest and Refresh“, also „Musik, Erholung und Wiederauftanken“. Diese Band wurde 2017 von der Piri-Spielerin Ji Hye-ri지혜리, der Perkussionistin Song Ni-eun송니은, und Heo Sae-rom허새롬 gegründet, die für die Flöte Taepyeongso태평소, die Mundorgel Saenghwang und den Gesang zuständig war. Aber nun sind nur noch Heo Sae-rom und Ji Hye-ri dabei. Die Gruppe ist für ihr Dadaldaldal다달달달-Projekt bekannt, bei dem sie jeden Monat ein neues Lied veröffentlicht. Das Duo hat seit 2017 mehr als 60 Stücke veröffentlicht.





Das erste in dieser langen Reihe von Fusion-Liedern trug den Titel „Garibong Blues.” Garibong-dong ist ein Viertel im Seouler Bezirk Guro-gu, der bekannt ist für sein Industriegebiet. Hier war es, wo das sogenannte Wunder vom Han-Fluss so richtig begann. In den 1960ern und 70ern waren hier vor allem Betriebe der Textil- und Bekleidungsindustrie angesiedelt. Zu Beginn des neuen Jahrtausends wurden diese von hochmodernen IT-Unternehmen abgelöst, und der „Guro Industrial Complex“ wurde in „Guro Digital Complex“ umbenannt. Heute möchte die Gegend ein Zentrum von industrieller Forschung und Entwicklung und Netzwerktechnologie werden und nennt sich G-Valley, in Anlehnung an das amerikanische Silicon Valley. In dem Lied „Garibong Blues“ geht es um die Menschen, die hier ohne Pausen für eine bessere Zukunft arbeiten. Die leichte Melodie der Taepyeongso passt gut zu der erdenden Daepiri, einer Flöte, die der Oboe ähnelt.





Die Band Sori Flower gilt als Girlgroup der traditionellen Musik und legt ihren Fokus auf „Visuelle Musik“. Was sie damit sagen wollen, ist, dass sie äußerst beeindruckende Bühnenshows mit Musik verbinden, die an die Massen appelliert. 2021 gewann die Gruppe dank eines Pansori-inspirierten Auftritts und der fröhlichen Persönlichkeit ihrer fünf Mitglieder einen Jugendgesangswettbewerb, 2022 gewannen Sie Gold beim sogenannten „Projekt für koreanische Musik im 21. Jahrhundert“. Ihr „Tob Song톱송“, „Sägen-Song“, wurde 2021 veröffentlicht. Es handelt sich um ein Neuarrangement der Arie aus dem Pansori „Heungboga“, in der Heungbo und seine Frau einen riesigen magischen Kürbis aufsägen. Das Paar bewegt eine lange Säge vor und zurück, um den Kürbis zu öffnen, und will dann das Fruchtfleisch ausschaben und Kürbisbrei daraus machen. Doch als der Kürbis schließlich in zwei Hälften zerbricht, finden sie darin zwei Truhen, eine voller Geld und eine andere voller Reis. Und egal, wie viel sie aus den Truhen entnehmen, die Truhen füllen sich sofort wieder. Heungbos Familie freut sich so sehr, dass sie um den Schatz herum singt und tanzt.





Musik