Im Sommer kehren viele Musiker zurück

Jung Kook von BTS, EXO, NCT Dream, NewJeans und weitere – sie alle sind Sänger, die in diesem Sommer in die Musikszene zurückkehren wollen.

Am 10. Juli wollen EXO ihr siebtes reguläres Album „EXIST“ herausgeben. Es ist schon zwei Jahre her, dass sie ein neues Werk veröffentlicht haben. Sie haben schon vor der Veröffentlichung des eigentlichen Albums das Lied „Hear Me Out“ veröffentlicht. Es ist ein R&B-Lied und weckt große Erwartungen an die anderen Stücke des Albums.

Hyolyn will am 12. Juli eine Digital Single veröffentlichen. Sie war Mitglied von Sistar, die ja immer wieder Sommerlieder herausgaben. Diese Tradition wird dank Hyolyn fortgeführt. Es wurde nur gesagt, dass es ein schönes Sommerlied sein wird und auch berühmte Kollegen mitgesungen haben. Die Fans sind schon sehr gespannt.

Auch Jung Kook will eine Digital Single auf den Markt bringen. Am 14. Juli wird es soweit sein. Bislang ist nur bekannt, dass das Lied „Seven“ heißen wird.

NCT Dream wollen am 17. Juli ihr drittes reguläres Album der Öffentlichkeit zugänglich machen. Im Album werden insgesamt zehn Lieder enthalten sein.

Am 21. Juli sind dann NewJeans an der Reihe, denn an dem Tag wird ihr zweites Minialbum herauskommen. In diesem Album werden sechs Lieder zu hören sein und NewJeans werden zu jedem Lied ein Musikvideo drehen.