WEi erfolgreich mit „Overdrive“

Die Boyband WEi debütierte 2020 und besteht aus sechs Mitgliedern, die alle in einem Casting-Programm aufgetreten sind. In anderen Worten, die Mitglieder sind alle talentiert und verstehen ihre Arbeit gut.

Inzwischen sind sie schon seit drei Jahren in der Musikbranche tätig und kommen mit ihrem neuen Album „Love Part 3: Eternally“, das sie am 29. Juni veröffentlicht haben, gut an.

Das Lied “Overdrive” aus dem Album ist ein Lied, das die jungen Menschen trösten soll. Die Gitarrenklänge und der schnelle Rhythmus passen ausgezeichnet zum Sommer und sind geeignet, Kummer und Sorgen schnell zu vertreiben. Der Anführer der Gruppe Jang Dae-hyun hat an der Entstehung des Lieds mitgewirkt. Er kommentierte, dass er sehr stolz sei. Er habe bei der Arbeit gelernt, wie man die Stimmen schöner klingen lassen kann.

Die Sänger, die alle schon einmal in einer Gruppe oder auch solo als Sänger tätig waren, haben den Wunsch, wie der Name ihres neuen Liedes nach vorne zu schreiten.