2Z nimmt am Asia Star Festival teil

Die koreanische Band 2Z hat am 7. Juli am Asia Star Festival in Brasilien teilgenommen. Die Band debütierte 2020 und macht Rockmusik. Diese Band besteht aus Fashion-Models, daher wurde man gleich auf sie aufmerksam. Allerdings konnten sie wegen der Pandemie nicht häufig vor ihren Fans stehen. Als jedoch die Regelungen gelockert wurden, unternahm die Band sogleich ihre erste Welttournee und wurde besonders in Brasilien und Mexiko intensiv beleuchtet. Daher ist es kein Wunder, dass sie auch in diesem Jahr in Brasilien auftritt.

Beim Asia Star Festival treten Boy Story, TRI.Be, CLASS:y und weitere asiatische Gruppen auf.

2Z haben bislang 17 Alben und 38 Lieder veröffentlicht. Am 12. Juni kam dann ihre sechste EP „Like a Movie“ heraus.