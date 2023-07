NME: BOYNEXTDOOR stechen aus der Masse heraus

Das britische Magazin NME hat jüngst ein Interview mit der neu gegründeten Boygroup BOYNEXTDOOR geführt und dieses am 30. Juni veröffentlicht. NME meinte, dass man schon vor dem Debüt ganz erwartungsfroh gewesen sei, denn der Produzent und Sänger Zico steckt hinter dieser Gruppe. Als die Sänger dann ihr Debütalbum auf den Markt brachten, wurde man ein weiteres Mal überrascht. Denn an zwei Liedern haben die Mitglieder mitgewirkt und ihr Talent eindrucksvoll bewiesen. Das ist schon etwas ungewöhnlich für eine neue Gruppe, auf den weiteren Werdegang von BOYNEXTDOOR darf man also gepannt sein. Auf die Frage, wie man ihre Musik beschreiben könnte, antworteten die Jungs, dass sie fröhlich und neu sei aber gleichzeitig auch den Erwartungen entspreche. Sie fügten hinzu, dass die Musikhörer zwar immer etwas neues hören wollten, aber gleichzeitig im Gewohnten Trost finden würden. Daher wollten sie diese beiden Elemente in ihrer Musik kombinieren.

Sie könnten sich noch ganz genau daran erinnern, als sie zum ersten Mal vor ihren Fans standen. Sie waren überaus glücklich und ihr Ziel sei es, stets glücklich zu bleiben.

Nach dem erfolgreichen Debüt am 30. Mai werden sie am 17. Juli in Japan am „Inspire Tokyo 2023“-Festival teilnehmen und sich dort dem ausländischen Publikum vorstellen.