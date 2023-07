Iran will in diesem Jahr Frauen Besuch von Männer-Fußballspielen erlauben

Die offizielle Nachrichtenagentur des Iran IRNA berichtete am 10. Juli Ortszeit, dass in diesem Jahr weibliche Fußballfans in den Stadien die Fußballspiele verfolgen können. Der Chef des iranischen Fußballverbandes Medhi Tadsch teilte am Vortag bei der Gruppenauslosung der iranischen Fußball-Liga mit, dass es eines der herausragenden Merkmale der diesjährigen Liga sei, dass Frauen in die Stadien einziehen werden.





Im Iran durften Frauen bisher Fußballspiele lediglich in wenigen Ausnahmen von der Tribüne aus verfolgen. Im vergangenen Jahr durften Frauen lediglich bei einem Fußballspiel der Profi-Liga auf die Tribüne. Damals waren etwa 28.000 Sitze, damit rund 30 Prozent von insgesamt 78.000 Sitzen im Azadi-Stadion in Teheran für weibliche Fans reserviert.





Nach der islamischen Revolution im Jahr 1979 wurde das Stadionverbot für Frauen verhängt. Angesichts der starken Kritik und des steigenden Drucks aus dem Ausland erlaubte die iranische Regierung bei einem Freundschaftsspiel im Oktober 2018 etwa 200 Frauen den Stadionbesuch. Jedoch waren von diesem Privileg lediglich Familienangehörige der Spieler und der hochrangigen Beamten betroffen.





2019 zündete sich eine junge Frau vor ihrem Prozess an und starb, nachdem sie als Mann verkleidet ein Spiel besucht hatte und verhaftet wurde. Damit stieg der Druck auf die Machthaber enorm. Auch die FIFA entsandte eine Delegation nach Iran und übte Druck aus, weiblichen Fans den Besuch von Stadien zu erlauben.