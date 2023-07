Schauspieler Jung Woo-sung feiert im August sein Regiedebüt

Der südkoreanische Schauspieler Jung Woo-sung will nun mit seinem Regiedebüt „A Man of Reason“ auch sein Talent als Regisseur unter Beweis stellen.

In dem Actionfilm, der am 15. August in die südkoreanischen Kinos kommt, spielt er auch die Hauptrolle und verkörpert einen Mann namens Soo-hyuk, der nach 10 Jahren Gefängnis von der Existenz einer Tochter von ihm erfährt und beschließt, ein normales Leben wie die anderen zu führen. Die Bande, zu der Soo-hyuk gehörte, will jedoch sein Leben vollständig zerstören.