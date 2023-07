Jimin von BTS Star Nummer 1, mit dem man am ersten Hundstag Samgyetang essen möchte

Das BTS-Mitglied Jimin wurde als der Star ausgewählt, mit dem man am ersten Hundstag Chobok am liebsten die koreanische Ginseng-Hühnersuppe Samgyetang essen möchte.

In diesem Jahr war der 11. Juli der erste der drei Hundstage. Zu den drei Hundstagen nimmt man in Südkorea gesundheitsstärkende Gerichte wie Samgyetang, Hühnersuppe mit Ginseng, Knoblauch und klebrigem Reis zu sich.

Ein Unternehmen für Online-Mathematik-Unterricht für Grund-, Mittel- und Oberschüler mit dem Namen Seven Edu hat vom 12. Juni bis 7. Juli bei 658 Teilnehmern eine Umfrage darüber durchgeführt, mit wem sie am liebsten am ersten Hundstag Samgyetang essen möchte. Jimin erhielt 330 Stimmen, und mit 50,2 Prozent Unterstützung nahm er den ersten Platz ein. Danach folgen der Schauspieler Park Bo-gum mit 21,9 Prozent Unterstützung, der Entertainer Yu Jae-seok mit 14,9 % Unterstützung und der Schauspieler Park Seo-jun mit 7,1 Prozent Unterstützung.