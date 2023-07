Diät in Nordkorea

Während sich die Menschen im Winter warm anziehen, enthüllen die meisten im Sommer, der üblichen Badeanzug-Saison, ihre Arme und Beine. Für viele ist es dann Zeit, wieder in Form zu kommen, Sport zu treiben oder Diät zu halten, um abzunehmen. Das Interesse an Diäten nimmt normalerweise im Sommer zu. Zahlreiche Südkoreaner verfolgen ihre Diätpläne aktiver und enthusiastischer, bevor der Sommer beginnt. Sie denken, dass sie dann den Sommer noch besser genießen können. Wie ist es mit den Diäten in Nordkorea? Wenn es um das Fettverbrennen geht, ist Nordkorea keine Ausnahme. Zum Thema sagt Kang Mi-jin, Geschäftsführerin von NK Investment Development, in Südkorea:





Seit Mitte der 2010er Jahre sind die Nordkoreaner sehr an Diäten interessiert, was von den Einheimischen auch als „Loswerden von Fett“ bezeichnet wird. Früher trugen die Nordkoreaner Kleidung, die ihre Körperform verbarg. Seit Mitte bis Ende der 2010er Jahre jedoch waren Kleidungsstücke erhältlich, die eng am Körper angelegt waren. Das bewog die Bürger dazu, Gewicht zu verlieren. Die Nordkoreaner glaubten seit dem innerkoreanischen Gipfeltreffen 2000, der den Austausch mit der Außenwelt erleichterte, dass Übergewicht das Risiko für Gesundheitsprobleme erhöht.





Es scheint, als ob das Konzept des Diäthaltens in Nordkorea durch das historische Gipfeltreffem im Juni 2000 zwischen dem damaligen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-il angestoßen wurde. Der grenzüberschreitende Austausch wurde ausgeweitet, was auch die Verbreitung ausländischer Kultur einschließlich südkoreanischer Kulturinhalte in Nordkorea beschleunigte. Indem sich viele Nordkoreaner südkoreanische Fernsehserien anschauten, wurde bei ihnen auch das Interesse an Fitness und Schönheitspflege geweckt:





Durch die kurvigen Linien der Kleider sahen die Körperformen der Frauen schöner aus.





Modeshows begannen, figurenbetonte Kleider zu zeigen, die in Nordkorea davor nicht empfohlen wurden. Die pro-nordkoreanische Zeitung Chosun Sinbo, die in Japan erscheint, führte 2014 eine Beraterin ein, die Nordkoreanerinnen dabei half, Gewicht zu verlieren:





In den 1980er Jahren und besonders in den 90ern, als zahlreiche Nordkoreaner hungerten, wurden dünne Menschen als arm wahrgenommen, während beleibtere Bürger Neid hervorriefen, weil angenommen wurde, dass sie viel essen. Übergewichtige Leute wurden als hochrangige Funktionäre wahrgenommen. Diejenigen mit größerem Bauch galten als bestimmend und wohlgenährt. Frauen mit einem rundlichen Gesicht wurden auch als ideale Schwiegertochter gesehen. First Lady Ri Sol-ju hat ein rundes Gesicht und kein Gesicht in V-Linie. Sie zeigt die typischen Schönheitsstandards in Nordkorea, und das ist offensichtlich auch ein Grund gewesen, dass sie als Frau des Machthabers erwählt wurde.





Die Nordkoreaner glaubten, dass Menschen mit Bauchfett hochrangige Funktionäre waren. Das heißt, dass sie nicht nur als bestimmend, sondern auch als gelassen gesehen wurden. Sie wurden eher Funktionärsaktvitäten in der herrschenden Arbeiterpartei zugeordnet. Die Frau des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Ri Sol-ju, wurde 2012 bei der Eröffnungszeremonie für den Rungra-Volksvergnügungspark offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Sie repräsentiert Frauen von traditioneller Schönheit in Nordkorea, wo Frauen mit einem rundlichen Gesicht als schön angesehen wurden. Doch heutzutage wird in dem Land Übergewicht als Problem gesehen:





Medien zeigen, dass Fettleibigkeit in Nordkorea so ernsthaft ist wie Unterernährung. 2016 waren laut einem Bericht der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO 32,4 Prozent der erwachsenen Nordkoreaner übergewichtig. Der Wert ist sogar höher als die 30,3 Prozent in Südkorea. Bevor die Covid-19-Pandemie ausbrach, versuchten immer mehr Nordkoreaner, südkoreanisches Gesundheitsessen sowie Nahrungsergänzungsmittel aus China zu bekommen, weil sie sich bewusst waren, dass starkes Übergewicht gesundheitsschädlich ist. Es wird angenommen, dass sich ein hoher Anteil von wohlhabenden Nordkoreanern Diät-Pillen gegen Übergewichtigkeit, der Wurzel aller Krankheiten, verschaffen wollen.





Das Problem der Fettleibigkeit wird eigentlich nicht mit Nordkorea verbunden. Wenn man an Nordkorea denkt, kommt einem eher Unterernährung in den Sinn. Der FAO-Bericht, wonach der Anteil der übergewichtigen Erwachsenen in Nordkorea größer ist als der entsprechende Anteil in Südkorea, ist daher umso überraschender. Der Anteil nahm demnach 2016 von 25 Prozent im Jahr 2000 um 12,4 Prozentpunkte zu. Mit der Zunahme übergewichtiger Menschen strahlte die zentrale Fernsehstation in Nordkorea eine ungewöhnliche Trickfilmserie mit dem Titel „Lasst uns die Verkehrsordnung einhalten“ aus. Die Serie sollte das Bewusstsein für die Verkehrssicherheit schärfen. Darin wird ein übergewichtiger Schüler gezeigt, der in einen Bus einsteigt. Doch einige Frauen kritisieren den Schüler, weil er immer den Bus nehme, statt zu laufen. Auf seiner Website führte das nordkoreanische Gesundheitsministerium einen Arzt ein, der Übergewicht mit Akupunktur, Moxa-Therapie und medizinischen Kräutern behandelt. Fettleibigkeit erinnern die Nordkoreaner zunächst an Kim Jong-un:





Der Geheimdienst in Südkorea berichtete 2016 vor Abgeordneten, dass Kim Jong-un weiter zunimmt, von 90 Kilogramm 2012, als er die Macht übernahm, auf 120 Kilogramm 2014. Es wurde vermutet, dass er aufgrund exzessiven Trinkens und Essens von „Lifestyle-Krankheiten“ betroffen war. Im Oktober 2020 berichtete der Geheimdienst, dass Kim im Vergleich zu 2019, als er 140 Kilogramm gewogen haben soll, etwa 20 Kilogramm an Gewicht verloren hat. Der junge Machthaber bringt wie schon sein Vater und Großvater im Verhältnis zu seiner Größe zu viel Gewicht auf die Waage. Auch hat er eine Familiengeschichte mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfällen. Er scheint daher mehrere Versuche gemacht zu haben, um Gewicht zu verlieren.





Kim Jong-un nahm nach der Machtübernahme stark zu. Er nahm dann 2021 in kurzer Zeit wieder stark ab:





Der Geheimdienst berichtet, dass Kim zuletzt 10 bis 20 Kilogramm verloren hat und wie gewöhnlich öffentlich aktiv war.





Über seine schnelle Gewichtsabnahme sprachen selbst die Nordkoreaner. So sagte ein Bürger von Pjöngjang:





Es war für uns herzzereißend zu sehen, dass unser respektierter Machthaber so mager aussah. Die Leute sagten, dass sie deswegen Tränen in den Augen hatten.





Insofern der Machthaber Gewicht verlor, nimmt Nordkorea das Thema Übergewicht sehr ernst. In den verschiedenen Medien betont es, wie wichtig gesündere Essgewohnheiten und die Beachtung des Körpergwichts seien. In vielen Teilen Pjöngjangs öffneten Sporthallen:





Viele kommen zum Kumrung-Freizeitkomplex, um abzunehmen und Aerobic zu lernen. Kommen Sie zu uns. Wir unterrsichten sie gut.





Das sagt eine Aerobic-Lehrerin in dem Komplex, der mit modernen Geräten ausgestattet ist. Eine Squash-Lehrerin sagt:





Beim Sqasch müssen Sie die ganze Zeit dem Ball auf beschränktem Raum hinterherrennen. Das ist körperlich eine größere Herausforderung als Tennis. Sie verbrennen pro Minute zweimal mehr Kalorien als beim Tennis.





Auch brachte Nordkorea seine eigene Version einer Diet-Coke heraus:





Nordkorea hat einen ungesüßten Softdrink auf Gerstenbasis. Er gleicht Coke Zero und enthält Xylitol wie die meisten zuckerfreien Getränke. Nordkorea sagt, dass das populäre Getränk süß schmeckt, dass es aber nicht das Blutzuckerniveau erhöht. Es bringt verschiedene Gesundheitsgetränke heraus und bewirbt sie, was eine Veränderung des Gesundheitstrends im Land andeutet.





Zudem entwickelte Nordkorea Gesundheitsprodukte, die helfen sollen, Fettleibigkeit zu bekämpfen. Dazu gehört auch blaer Ginsengsamen-Extrakt. Das Intereess an Diäten zeigt sich auch an den Speisen, die von der wohlhabenderen Schicht bevorzugt werden:





Die Medien berichten, dass die Oberschicht eine gesunde, ausgeglichene Ernährung bevorzugt. Beliebte Gesundheitsspeisen sind etwa Hühnchen-Wraps und Tofureis. Um die Hühnchenspeise zuzubereiten, wird Hühnchenbrust in Scheiben geschnitten und in Stärke eingetaucht. Würzen Sie mit Salz und Pfeffer und braten es. Umhüllen Sie das Fleisch mit Blattgemüse. Hühnchenbrust bietet reichlich Protein, während das Gemüse Antioxidantien und Balaststoffe enthält. Um Tofu zu machen, schneiden Sie es zu einer dreieckigen Form und braten es in Öl. Öffnen Sie es an der längsten Seite, so dass Sie es mit Reis stopfen können. Machen Sie eine Soße mit Chili-Pulver, Gemüse und Sardellen. Das Essen hat vegetarisches Protein und eine angemessene Menge an Kohlenhydraten. Sie fühlen sich voll, doch setzt es kaum Fett an. Tofureis ist unter den Einheimischen sehr beliebt.





Einige wohlhabende Nordkoreaner, die sich Gesundheitsessen leisten können, bringen auch Sportgeräte ins Haus, um zu trainieren. Doch gibt es in Nordkorea einen nationalen Diät-Boom?





Einige wohlhabende Bürger in Nordkorea regulieren ihr Essen für ihre Gesundheit und Schönheitspflege. Die Mehrheit der Nordkoreaner jedoch sieht Diäten als etwas, das es nur in TV-Serien gibt. Am 3. März dieses Jahres berichtete CNN dass Nordkorea den schlimmsten Punkt seiner Nahrungsknappheit erlebt hat seit dem „mühsamen Marsch“ in den 1990er Jahren. Auch hieß es, dass schon vor der Pandemie fast die Hälfte der Bevölkerung unterernährt gewesen ist, was die Situation durch die Grenzschließungen über drei Jahre verschärft hat. Die normalen Nordkoreaner bewegen sich viel umher und arbeiten hart, so dass sie nicht noch Diät halten müssten. Diejenigen, die auf ihr Gewicht achten müssen, sind meistens reichere Leute, die nicht zu arbeiten brauchen. Die Polarisierung in Nordkorea ist gewachsen. Wir müssen darüber nachdenken, was das bedeutet.





Viele Nordkoreaner sind offensichtlich an einem Verlust ihres Körpergewichts interessiert. Doch der neue Diättrend in Nordkorea, wo mehr als 40 Prozent der Bevölkerung unterernährt sind, deutet auf eine Polarisierung hin, was den Zugang zu Nahrungsmitteln betrifft.