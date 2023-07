Handwerken in Korea?

ⓒ Getty Images Bank

Wer in Südkorea basteln will, kann in Tourismusgegenden wie Insa-dong oder im Bukcheon Hanok Village traditionelle Deko-Knoten und Perlmutt-Holzkästchen oder Souvenirs wie Papierfächer, Stempel, selbst bemalte Tassen und Couple-Ringe unter professioneller Anleitung selbst herstellen. Bei größeren Dingen wie Möbel, Gartenhäuschen oder Reparaturen im eigenen Haus wird es aber schwierig, denn Handwerksarbeiten macht hierzulande fast niemand selbst, für alles gibt es günstige Firmen, die die Arbeit schnell und meist zuverlässig erledigen. Anders als in vielen anderen Ländern ist Do-it-yourself (DIY) schlicht keine Tradition in Korea. Selbst Umzüge lassen die meisten Haushalte von Profis mit Komplettservice erledigen, und als ein schwedisches Möbelhaus vor neun Jahren seine Pforten in Korea eröffnete, musste es von Anfang an Liefer- und Aufbauservice anbieten. Wer trotzdem Handwerks-Werkzeug sucht, sollte sich auf den Flohmärkten in Dongdaemun umsehen.