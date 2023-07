Lee Kang-in wechselt zu Paris Saint-Germain

Der südkoreanische Fußballspieler Lee Kang-in wechselt von RCD Mallorca zu Paris Saint-Germain. Der französische Serienmeister hat die Verpflichtung von Lee Kang-in am Samstagabend auf seiner Homepage offiziell bestätigt. Die Schritte für den Transfer seien abgeschlossen worden. Der Vertrag mit Lee laufe bis 2028.





Lee Kang-in spielte seit Oktober 2018 beim FC Valencia. Er verbrachte insgesamt fünf Spielzeiten in der spanischen Profiliga, davon drei bei FC Valencia und zwei bei RCD Mallorca. Der Offensiv-Allrounder absolvierte in der La Liga 135 Spiele, schoss zehn Tore und macht mit seinem Wechsel zum französischen Top-Verein den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere.





Die Ablösesumme für Lee soll 22 Millionen Euro betragen. Mallorca erhält allerdings nur rund 18 Millionen Euro, da Lee bei seinem Wechsel zu dem spanischen Verein seinerzeit auf ein Handgeld verzichtete und sich dafür eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent sicherte. Lee Kang-in soll bei Paris-Saint-Germain Lionel Messi ersetzen, der kurz vor einem Wechsel in die USA zu Inter Miami steht.





Der Pariser Fußballclub wurde 2011 zu 70 Prozent an die katarische Investorengruppe Qatar Sports Investment verkauft. Seit der Übernahme wurde der Hauptstadtverein bis zur letzten Saison neun Mal französischer Meister.





Lee Kang-in trat mit elf Jahren der Akademie des FC Valencia bei. Im Oktober 2018 gab er sein Debüt für die erste Mannschaft des Vereins. Im Januar 2019 debütierte er in der ersten Liga in einem Spiel gegen Real Valladolid im Alter von nur 17 Jahren. Er wurde damit der jüngste nicht-spanische und jüngste asiatische Spieler des FC Valencia.





Als Nationalspieler erzielte er 2019 bei der FIFA U-20 Weltmeisterschaft zwei Treffer und bereitete vier Tore vor. Er leistete damit einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Südkorea den zweiten Platz belegte. Für seine Leistungen wurde ihm der Goldene Ball verliehen. Im August 2021 löste er seinen Vertrag mit Valencia auf und unterzeichnete einen Vierjahresvertrag mit RCD Mallorca. Lee Kang-in zählte zum südkoreanischen Kader bei der WM 2022 in Katar. Am 8. Juli 2023 gab der Ligue-1-Klub Paris Saint-Germain die Verpflichtung von Lee bekannt.