Ehemalige Weltklasse-Gewichtheberin wird Vize-Sportministerin

Der einstige Star im Gewichtheben, die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 2008, Jang Mi-ran, ist von Präsident Yoon Suk-yeol zur Vizeministerin für Kultur, Sport und Fremdenverkehr ernannt worden.





Jang ist nach dem Sportschützen Park Jong-geol und der Schwimmerin Choi Yun-hee die dritte Vizeministerin für Kultur, Sport und Fremdenverkehr Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob sie aufgrund ihrer Erfahrungen als aktive Spitzensportlerin und Olympiasiegerin zur Belebung des koreanischen Sportgeschehens beitragen kann.





Sportkreise heißen die Ernennung von Jang willkommen. Sie ist die einzige Koreanerin, die im Gewichtheben olympisches Gold gewann. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen gewann sie die Silbermedaille und 2012 in London die Bronzemedaille. Von 2005 bis 2009 war sie vier Jahre in Folge Weltmeisterin in Gewichtheben. In der Gewichtsklasse über 75 kg war sie weltweit die Stärkste.





Ihr Fleiß und ihr aufrichtiger Charakter werden überall geschätzt. Nach ihrem Rücktritt als aktive Sportlerin ging sie in die Wissenschaft. Sie machte den Master in Sportwissenschaften an der Sungsin Frauenuniversität in Seoul und an der Kent State University in den USA und promovierte an der Yongin Universität. Seit 2016 war sie an der Yongin Universität als Professorin für Sportwissenschaften tätig. Über die eigene Jang Mi-ran Stiftung förderte sie den Nachwuchs.