NewJeans mit zweitem Minialbum auf Erfolgskurs

Die koreanische Gruppe NewJeans kommt auf dem US-amerikanischen Markt gut an. Laut den Angaben von Spotify am 7. Juli befindet sich das Lied „Super Shy“, das im zweiten Minialbum „Get Up“ enthalten sein wird, auf Platz 37 von Daily Top Song Charts. Damit erreichte dieses Lied von allen bisherigen von NewJeans die beste Platzierung in diesen Charts. „OMG“ startete mit Rang 123 und rückte später bis auf Platz 27 vor. Man ist daher gespannt, wie weit nach oben es für „Super Shy“ noch gehen wird.

NewJeans werden im August beim Musikfestival Lollapalooza Chicago auftreten. Es ist das erste Mal, dass eine K-Pop-Girlgroup zu diesem Musikfestival eingeladen wurde.

Das ist für sie eine Gelegenheit, noch beliebter zu werden. An Beliebtheit legen sie aber schon jetzt zu. Denn gleich nach der Herausgabe von „Super Shy“ kam es auf Platz eins von verschiedenen inländischen Musikcharts. Auch das Musikvideo kommt gut an.

NewJeans wollen am 21. Juli ihr zweites Minialbum herausgeben. Damit werden noch weitere fünf Lieder zu hören sein.