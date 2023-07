Twice treten in New York MetLife Stadium auf

Die koreanische Girlgroup Twice hat ihren Auftritt im New York MetLife Stadium erfolgreich hinter sich gebracht. Es waren 50.000 Besucher anwesend. Die Sängerinnen haben schon im letzten Jahr in einem Stadion Konzerte veranstaltet. Aber es ist das erste Mal, dass sie vor einem so großen Publikum auf die Bühne getreten sind.

Sie sagten, dass sie sehr erfreut sein, in einem so großen Stadion auftreten zu können. Sie seien besonders ihren Fans dankbar, die bei jedem Lied fleißig applaudiert haben. Twice sangen an dem Tag 30 Lieder.

Am Ende des Konzerts gab es für die anwesenden 50.000 Fans noch eine nette Überraschung. Denn in einem Video wurde angekündigt, dass im August das Mitglied Jihyo ein Soloalbum veröffentlichen werde.

Am 9. Juli standen Twice dann noch in Atlanta auf der Bühne und rundeten damit ihre US-Tournee ab. Im September wollen sie dann nach Europa reisen. In Berlin werden sie ebenfalls auf der Bühne stehen.