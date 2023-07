US-Rolling Stone: “Do it Like That” von TXT absolut lobenswert

Ausländische Medien sind auf die Zusammenarbeit von Tomorrow X Together und Jonas Brothers aufmerksam geworden. Am 7. Juli berichteten Today von NBC, Rolling Stone und Grammy.com vom Lied „Do it Like That“. Today kommentierte, dass dieses Lied allen Hörern gute Laune bereiten würde. Es sei ein gelungenes Sommerlied.

Rolling Stone meinte, dass mit diesem Lied die Formeln, also die Regeln des Pops, gebrochen worden seien. Am Anfang denkt man, dass es ein Lied von Jonas Brothers sei, aber dann erlebt man etwas Besonders durch TXT.

Grammy.com schrieb, dass es eine Verbindung aus Pop und K-Pop sei. Die Künstler wüssten einfach, wie man ein Lied produziert, das gleich ein Ohrwurm wird.

Das Lied kam gleich nach der Veröffentlichung auf gute Plätze von Musikcharts. Es befindet sich nach dem Stand des 8. Juli auf Platz eins von iTunes Top Song Charts und ist auch in die Daily Top Song von Spotify gekommen.