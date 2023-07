NCT 127 feiern 7. Bühnenjahr

Die Gruppe NCT 127 feiert in diesem Jahr ihr siebtes Bühnenjubiläum. Als diese Gruppe 2016 debütierte, war die Allgemeinheit auf eine so große Gruppe nicht eingestellt. Es gab ein originelles Konzept, verschiedene Untereinheiten wurden gebildet und es wurde gleichzeitig verschiedenen Aktivitäten nachgegangen. Aber mit der Zeit entwickelte sich die Gruppe zu einer etablierten Boyband. Immer noch denken einige Musikhörer, dass die Musik von NCT 127 etwas schwierig sei, aber was hervorzuheben ist, ist, dass sie immer wieder neue Versuche unternehmen. Viele Kollegen und auch Teilnehmer an Casting-Shows covern gerne die Lieder dieser Gruppe. Das ist wohl ein guter Beweis dafür, dass ihre Musik nicht schwierig, sondern einfach etwas besonderes ist.

Aber nicht nur ihre Lieder sind besonders, sondern auch die Performances. Die tollen Choreographien inspirieren ihre Kollegen, und die Fans sind immer alle sehr begeistert.

Das vierte reguläre Album und das Repackage Album verkauften sich über 3,2 Millionen mal und damit wurden sie zwei Jahre in Folge Triple-Millionseller. Am 16. Juli wollen die Jungs in Seoul ein Fantreffen veranstalten und am 30. August wird ein Dokumentarfilm über NCT 127 zu sehen sein.