Das Jetzt ist gut (3) 내 손안에 있어

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





내 Possessivpronomen für „mein“

(Zusammensetzung aus dem Personalpronomen 나 für „ich“ und Postposition 의 für „von“)

손안 Nomen für „in der Hand“

*übertragen: „unter der eigenen Kontrolle, im Griff“

-에 Postposition für „in, an, bei“

있- Verbendung des Verbs 있다 für „vorhanden sein, sich befinden“

-어 nicht-höfliche Aussageendung





Der Ausdruck „내 손 안에 있어“ bedeutet wortwörtlich „Befindet sich in meiner Hand“. Damit macht der Sprecher deutlich, dass eine Person oder eine Angelegenheit sich in seiner eigenen Hand, also im übertragenen Sinne in seinem Einflussbereich befindet. Wenn man sich mit der Redewendung auf eine Person bezieht, könnte man die Redenwendung natürlicher mit „Ich habe dich in der Hand“ übersetzen. Wenn man eine bestimmte Situation meint, wäre die Redewendung auch übersetzbar mit „Ich habe die Situation unter Kontrolle“, „Ich habe das im Griff“.

Wenn man den Ausdruck gegenüber einer Person verwendet, die man siezt, sollte man das Possessivpronomen durch seine höfliche Form 제 ersetzen und das Höflichkeitssuffix -요 am Ende anhängen: 제 손안에 있어요.