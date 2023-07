Mit Musik nach Yeosu (1)

ⓒ Getty Images Bank

Viele besuchen die Hafenstadt Yeosu an der Südküste der koreanischen Halbinsel vor allem für einen romantischen Ausflug am Meer. Dieses Image hat die Stadt wohl dem bis heute allseits beliebten Lied „Yeosu Bambada“, das „nächtliche Meer von Yeosu“, der Band Busker Busker zu verdanken. Der Sänger blickt nachts auf das angestrahlte Meer von Yeosu und möchte seiner Geliebten von den Geschichten erzählen, die in den vielen kleinen Lichtern dort stecken. Licht, das vom Feuerwerk, von der Brücke und Gebäuden entlang der Küste auf das Meer fällt. Der melancholische Sänger singt dann weiter, dass er gerne mit seiner Geliebten am Meer entlang und durch die Straßen von Yeosu spazieren möchte. Und genau das wollen wir dieses Wochenende einmal mit unseren Hörerfreunden tun!