Dokument mit Namensliste der japanischen Einheit 731 aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden

ⓒ Getty Images Bank

Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News hat am 17. Juli berichtet, dass der japanische Historiker Seiya Matsuno, ein Forscher am Internationalen Friedensforschungsinstitut der Meiji-Gakuin-Universität in Japan, ein 1940 von der japanischen Kwantung-Armee angefertigtes Dokument mit Informationen über die Einheit 731 gefunden hat. Die Einheit 731 der kaiserlichen japanischen Armee war eine streng geheime Forschungsbasis für biologische und chemische Kriegsführung und führte Experimente an lebenden Menschen durch. Das Dokument war im japanischen Nationalarchiv aufbewahrt worden.





Das Dokument enthält neben der Struktur der Einheit auch Informationen über die Namen und Dienstränge deren Mitglieder. Auf dem Deckblatt steht, dass das Dokument am 30. September 1940 verfasst worden ist. Auf der Liste der Offiziere stehen die Namen und Dienstränge von insgesamt 97 Personen. Aufgezählt wurden auch Ärzte, die neben Militärärzten von japanischen medizinischen Hochschulen entsandt worden waren. Ebenfalls gefunden wurde auch die Liste der Mitglieder der Einheit 100, einer weiteren Einheit für biologische Kriegsführung.





Matsuno sagt, es sei wahrscheinlich das erste Mal, dass ein von der damaligen japanischen Armee verfasstes Dokument mit Informationen über die Struktur der Einheit sowie über Namen der Mitglieder der Einheit 731 entdeckt wurde. Das Dokument werde dazu dienen, herauszufinden, wer auf welche Weise an der Einheit mitgewirkt hatte, und wie diese Personen nach dem Krieg gelebt haben. Materialien in Bezug auf die Einheit 731 wurden kurz vor der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg meistens verbrannt. Daher mangelt es an Beweisen für die Gräueltaten der Einheit und ihrer Mitglieder.





Deshalb konnten Ärzte, die damals an den unmenschlichen Taten der Einheit mitgewirkt hatten, ihre Vergangenheit verheimlichen und weiter in Krankenhäusern oder Pharmaunternehmen in Japan tätig sein. Das brisante Dokument konnte dank der Bemühungen von Forschern gefunden werden. Kyodo News weist auf die Möglichkeit hin, dass weitere Dokumente im Besitz der Regierung irgendwo existieren können. Die japanische Regierung solle mit Verantwortungsbewusstsein weitere Dokumente und Materialien sammeln und den genauen Sachverhalt klären.