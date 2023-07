Inder werden für das Tourismusgeschäft südostasiatischer Länder immer wichtiger

ⓒ Getty Images Bank

Einige Zeit lang waren chinesische Touristen für südostasiatische Länder sehr wichtige Kunden. Während die Erholung der Zahl der chinesischen Touristen in Südostasien stagniert, gewinnen dort indische Touristen immer mehr an Bedeutung. Laut Reuters zielen von Fluggesellschaften wie IndiGo und Thai Airways bis hin zu Hotelketten, die Tausende von Zimmern anbieten, auf die indische Mittelschicht ab. Die Asiatische Entwicklungsbank, kurz ADB, prognostizierte im vergangenen Mai in einem Bericht, dass sich Indien in den nächsten zehn Jahren auf dem globalen Reisemarkt zum nächsten China entwickeln könnte.





Die Reise- bzw. Tourismusbranche ist für südostasiatische Länder von großer Bedeutung. Vor der Covid-19-Pandemie machte sie am Bruttoinlandsprodukt der Region einen Anteil von rund 12 Prozent aus. Der OECD zufolge sind etwa 40 Millionen Menschen in der Region im Reise- und Tourismussektor beschäftigt. Im letzten Jahrzehnt wuchs der Sektor dank der Kaufkraft chinesischer Touristen. Nach offiziellen Daten aus vier südostasiatischen Ländern ist die Zahl der chinesischen Touristen in diesen Ländern im vergangenen Mai gegenüber demselben Monat im Jahr 2019 um 60 Prozent geschrumpft und zeigt eine schwache Erholung.





Reuters teilte mit, in Thailand, wo der Tourismus eine tragende Säule der Wirtschaft ist, ist die Zahl der indischen Touristen nur etwa 14 Prozent niedriger als im Jahr 2019, wenn auch in absoluten Zahlen geringer als die Zahl der chinesischen Touristen. Nach Daten der thailändischen Regierung gaben chinesische Touristen 2019 in Thailand etwa 197 Dollar und indische Besucher 180 Dollar am Tag aus, wobei beide durchschnittlich etwa eine Woche dort waren. Tanes Petsuwan, Vizechef der thailändischen Tourismusbehörde, rechnet damit, dass in diesem Jahr 1,6 Millionen Inder Thailand besuchen werden.





Im vergangenen Mai gab es in Singapur mehr indische als chinesische Touristen. Bei den Zahlen der indischen und chinesischen Touristen in Indonesien gab es im selben Monat mit jeweils 63.000 und 64.000 keinen großen Unterschied. Fluggesellschaften reagieren nun auf diese Entwicklung und steigern die Zahl der Flüge zwischen Indien und Südostasien. Der Luftfahrt-Analyst Brendan Sobie sagt, insgesamt lag die Sitzplatzkapazität auf Linienflügen zwischen China und Südostasien im Juni 57 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie, aber die Flüge zwischen Indien und Südostasien haben sich auf etwa 90 Prozent erholt. Für Inder ist Südostasien ein nahegelegenes und bequemes Reiseziel, weil sie dort vor allem viel einfacher Visa erhalten als für Europa oder die USA.