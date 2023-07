„The Childe“ mit Kim Seon-ho zweiterfolgreichster südkoreanischer Film in Indonesien

ⓒ NEW

Der Film „The Childe“ des Regisseurs Park Hoon-jung, das Filmdebüt des Schauspielers Kim Seon-ho, feierte am 21. Juni in Südkorea den Kinostart. Der spannende Mystery-Action-Thriller erhielt bei Rotten Tomatoes, einer englischsprachigen Website, die Rezensionen von Filmen und Fernsehserien sammelt und veröffentlicht, hundertprozentig positive Kritiken. Der Film ging zudem in Indonesien hinter dem Film „Parasite“ als der bisher zweiterfolgreichste südkoreanische Film hervor. Seit dem 18. Juli ist der Film auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen abrufbar.