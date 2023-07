An Yu-jin von IVE, Schauspielerin Joo Hyun-young und Key von SHINee neue Mitglieder der nach sieben Jahren zurückkehrenden Varieté-Show „Crime Scene“

In der ersten Hälfte des nächsten Jahres kehrt die Varieté-Show „Crime Scene“ nach sieben Jahren unter dem Namen „Crime Scene Returns“ zurück. Am 18. Juli berichtete die Internetzeitung „StarNews“, dass An Ju-jin von der Girlgroup IVE, Schauspielerin Joo Hyun-young und Key von der Boyband SHINee als neue Mitglieder in der neuen Show zu sehen sein werden.

„Crime Scene“ war das erste Rollenspiel-Varietéprogramm in Südkorea, in dem Gäste in verschiedene Rollen schlüpfen, um einen Mordfall aufzuklären. Das erstmals im Mai 2014 ausgestrahlte JTBC-Programm erhielt von Zuschauern positive Kritiken und strahlte ab April 2015 und April 2017 jeweils die zweite und dritte Staffel aus. Die Sendung kehrt nun unter dem Namen „Crime Scene Returns“ als TVing-Originalproduktion zurück. Neben den genannten drei neuen Mitgliedern werden auch Jang Jin, Park Ji-yoon und Jang Dong-min wieder mit vor der Partie sein.