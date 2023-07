Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Im Internet zog am 18. Juli eine Nachricht besonders große Aufmerksamkeit vieler Netzbürger auf sich. Es ging um einen Mann mittleren Alters, der in einem Restaurant heimlich die Rechnung von vier Soldaten am Nachbartisch bezahlen wollte. In einem Forum der Selbstständigen veröffentlichte der Besitzer eines Restaurants für Lammspieße nach chinesischer Art am 16. Juli einen Eintrag über den netten Kunden.

Vier uniformierte Soldaten Anfang 20 seien in seinem Laden gewesen und aßen Lammspieße. Ein Mann etwa Anfang 40, der am Nachbartisch die Mahlzeit zu sich nahm, wollte gehen und sagte an der Kasse, dass er auch für den Nachbartisch mit den vier Soldaten bezahlen möchte. Der Besitzer des Lokals teilte ihm mit, dass die Rechnung der vier jungen Soldaten rund 300.000 Won, umgerechnet etwa 240 US-Dollar, betrage und zu hoch sei.

Der Mann sagte, dass ihm dies nichts ausmache, und bat den Besitzer, noch 100.000 Won zusätzlich auf die Rechnung zu setzen, damit die Soldaten noch mehr bestellen können. Nachdem er die Rechnungen bezahlt hatte, teilte der Besitzer gegen Widerstand des Mannes den Soldaten mit, dass dieser die Rechnung bezahlt hat. Der Mann verließ verlegen sofort das Restaurant, und die vier Soldaten eilten ihm hinterher und bedankten sich bei ihm.

Der Lokalbesitzer meinte, er betreibe das Restaurant seit sieben Jahren und habe so etwas zum ersten Mal erlebt und sei von dem Mann sehr beeindruckt gewesen. Viele Netzbürger hinterließen in Kommentaren viele lobende Worte für den Mann. Dieser habe sich vielleicht an die Zeit seines Wehrdienstes erinnert. Es könne auch sein, dass der Mann einen Sohn hat, der gerade Wehrdienst leistet, und beim Anblick der vier jungen Soldaten an diesen gedacht haben muss.





Morgen, der 21. Juli, ist der zweite der diesjährigen drei Hundstage. An diesen heißesten Tagen im Sommer ist es in Korea ein langer Brauch, gesundheitsfördernde und stärkende Gerichte wie Samgyetang, Hühnersuppe mit Ginseng, Reis, Knoblauch, Lauch, Esskastanien und Jujuben, zu sich zu nehmen. Das Interesse der Netzbürger weckte eine Untersuchung über die Kosten für Samgyetang in Restaurants und für zuhause selber gekochte Hühnersuppe.

Die Agentur für Preis-Untersuchung untersuchte am 10. Juli, einen Tag vor dem ersten Hundstag, die Preise von auf traditionellen Märkten verkauften sieben Zutaten für Samgyetang wie ein Huhn, Ginsengwurzeln und Klebreis. Die Untersuchung ergab, dass eine vierköpfige Familie 34.860 Won, rund 28 US-Dollar, ausgeben muss, um vier Portionen Samgyetang kochen zu können. Für eine Portion muss man damit etwa 7 Dollar ausgeben.

Die Kosten dafür, dass eine vierköpfige Familie zuhause Samgyetang kocht, sind verglichen mit dem Vorjahr um 11,2 Prozent und verglichen mit dem Jahr 2019 vor der Covid-19-Pandemie um 42,9 Prozent gestiegen. Der Preis von Hühnern, dem wichtigsten Bestandteil von Samgyetang, ist gegenüber dem vergangenen Jahr um 6,7 Prozent gestiegen, weil wegen der Vogelgrippe vom vergangenen Jahr bis Anfang dieses Jahres und aufgrund der Steigerung der Futterpreise weniger Hühner gezüchtet werden.

Einfluss auf die Preissteigerung hatte auch die Tatsache, dass wegen der Hitzewelle und der Monsunregenzeit die Energiekosten für die Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit auf Hühnerfarmen gestiegen sind. Die Preise für Esskastanien und Lauch sind jeweils um 27,3 und 20 Prozent gestiegen. Nach den Preisinformationen des Koreanischen Verbraucherinstituts kostete eine Portion Samgyetang, die in Restaurants in Seoul angeboten wird, im vergangenen Monat durchschnittlich 16.423 Won, etwa 13 Dollar, und ist verglichen mit demselben Vorjahresmonat um 10,3 Prozent teurer geworden.





Ein unverschämter Mann, der einen von vielen gemeinsam genutzten Parkplatz allein für sich beanspruchen wollte, erregte bei vielen Netzbürgern Ärger. Kürzlich wurde in einem Internet-Forum ein Video veröffentlicht, das zeigte, dass auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage eines Apartmenthauses ein Karton mit der handgeschriebenen Aufschrift „Gehe mit meinem Sohn nur kurz essen, bitte, den Platz freihalten“ stand.

Das Video zeigte weiter, wie ein Autofahrer, der auf dem freien Stellplatz sein Auto parken wollte und den Karton entdeckt hatte, verblüfft darauf reagierte. Das Video, das von seinem Mitfahrer auf dem Beifahrersitz gedreht worden zu sein scheint, zeigt weiter, dass der Autofahrer aus dem Auto stieg und den Karton mit dem Fuß wegstieß.

Die Netzbürger, die sich das Video angeschaut haben, brachten in den Kommentaren ebenfalls ihre Verblüfftheit zum Ausdruck und kritisierten den Mann, der einen gemeinsam genutzten Parkplatz allein beanspruchen wollte. Einer meinte, er könne nicht verstehen, wie der unverschämte Mann einfach denken kann, dass alle anderen Bewohner des Apartmenthauses den Stellplatz wie selbstverständlich für ihn freihalten würden.

Die Geschichte wurde am 18. Juli gegen 11 Uhr im Internet vorgestellt, und dieser Geschichte wurden bis 17 Uhr 655 Kommentare angehängt. In letzter Zeit wurde der Reihe nach über Menschen berichtet, die mit einem Gegenstand einen öffentlich genutzten Parkplatz für sich reservieren wollen. Nun werden die Stimmen laut, dass dies gesetzlich verboten werden sollte. Ein Abgeordneter der oppositionellen Minjoo-Partei hat im vergangenen April einen Änderungsentwurf des Parkplatz-Gesetzes dem Parlament vorgelegt. Der Entwurf verbietet, dass man die Einfahrt von anderen Autos verhindert, um einen gemeinsam genutzten Parkplatz für sich zu beanspruchen.