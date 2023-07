NewJeans besonders in Amerika und England beliebt

Die Resonanz auf das neue Album der koreanischen Girlgroup NewJeans aus England und den USA ist groß. Das Lied „Super Shy“ aus dem zweiten Minialbum „Get Up“ rangiert auf Platz 59 der britischen Official Chart Single Top 100. Dieses Ergebnis haben sie innerhalb von nur einer Woche erreicht. Damit haben NewJeans zwei Lieder in diese Charts gebracht. Zuvor stand das Lied „Ditto“, das im Januar dieses Jahres herausgegeben worden war, auf Platz 95.

Hat „Ditto“ noch vier Wochen gebraucht, um in die Single Top 100 zu kommen, so schaffte es „Super Shy“ in nur einer Woche.

Bei Spotify stehen sie auf Platz neun der Daily Top Song Charts, was die beste Platzierung bislang war. In den inländischen Charts sieht es noch besser aus. In fast allen wichtigen Musikcharts liegen sie ganz vorne.