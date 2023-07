Jung Kook mit Solosingle „Seven“ erfolgreich

Jung Kook von BTS hat am 14. Juli beim GMA „2023 Summer Concert Series“ in New York seine neue Single „Seven“ und weitere Lieder wie „Euphoria“ und „Dynamite“ vorgetragen. Die Summer Concert Series ist ein Sommer Musikkonzert des Morgenmagazins „Good Morning America“ des Senders ABC. Allein die Ankündigung, dass Jung Kook auftreten werde, sorgte für großes Aufsehen. Schon mehrere Tage vor dem Auftritt haben sich die Fans versammelt und auf ihr Idol gewartet. Jung Kook legte für seine Fans, die ja so lange auf ihn gewartet haben, einen tollen Auftritt hin.

Das Lied „Seven“ besetzt den Spitzenplatz von internationalen Musikcharts. Laut Spotify wurde die Single über 15,99 Millionen mal gehört und steht damit auf Platz eins von Daily Top Song Global. Jung Kook ist der erste koreanische Solosänger, der gleich auf den Spitzenplatz der Spotify Global Charts gekommen ist.

Aber nicht nur in den USA ist der Sänger beliebt, auch in Japan kann man seine Beliebtheit gut erkennen. In den Orikon Charts mischt er ganz weit vorne mit.