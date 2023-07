Daybreak singen zehn Jahre altes Lied neu

Die Band Daybreak hat am Projekt “Re:Wake“ der Musiktalk-Show „The Seasons – Nachtpark mit Choi Jung hoon” von KBS2 teilgenommen. Bei diesem Projekt handelt es sich um neu gesungene Lieder von Musikern. Bisher haben viele Künstler bei dem Projekt mitgemacht und alte Lieder von ihnen neu gesungen. Schon im Juni hat die Band per Instagram verkündet, an diesem Projekt mitwirken zu wollen. Damals haben sie ihre Fans gefragt, welches Lied neu gesungen werden sollte. Bis zur Sendung der Show am 14. Juli wusste man nicht, welcher Song es war. Es stellte sich heraus, dass es das Lied „Touch me“ aus dem Jahr 2013 war. Daybreak haben aus diesem Lied ein fröhliches Sommerlied gemacht.

Daybreak wollen dann am 12. und 13. August das Konzert “Summer Madness 2023“ veranstalten. Innerhalb von nur einer Minute seit Beginn des Vorverkaufs waren alle Tickets vergriffen. Die Fans sind einfach richtig begeistert von der Band Daybreak.