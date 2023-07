STAYC veranstalten Fantreffen in Japan mit Erfolg

Die Girlgroup STAYC hat in Japan ihr erstes Fantreffen veranstaltet und das mit großem Erfolg. Am 13. und 15. Juli trafen die Sängerinnen ihre Fans in Osaka und Yokohama. Sie besuchten Japan das dritte Mal: Im April waren sie wegen der Herausgabe ihres Single-Albums „Teddy Bear“ im Nachbarland. Dann traten sie im Rahmen von „KCON Japan 2023“ im Mai in Japan auf und nun fand ihr erstes Fantreffen statt. Die Sängerinnen trugen mehrere Songs vor: “Poppy“, „ASAP“, „RUN2U“, „SO BAD“, „STEREOTYPE“ und weitere. Aber nicht nur ihre eigenen Songs wurden zum Besten gegeben, sie coverten „Love Shot“ von EXO und „Way to Go“ von Girls Generation.

Am Schluss bedankten sich die Girls ganz herzlich bei ihren Fans. Sie wollten auch künftig öfters mit ihren Fans eine glückliche Zeit verbringen. STAYC haben vor, am 16. August ein neues Album zu veröffentlichen.