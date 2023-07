ZEROBASEONE schreibt Rekorde

Die neue Gruppe ZEROBASEONE hat mit dem Debütalbum gleich einen Millionenseller gelandet, das hat bislang keine K-Pop-Gruppe erreicht.

Laut den Angaben von Hanteo Charts verkaufte sich das erste Minialbum „Youth in the Shade“, das am 10. Juli veröffentlicht wurde, binnen einer Woche über 1,82 Millionen mal. Nicht nur das Album verkauft sich gut, sondern auch die einzelnen Lieder rangieren alle in koreanischen Musikcharts wie Melon, Genie, Bugs und andere. Das Lied „In Bloom“ wurde sogar bei Spotify über 3,35 Millionen mal gehört.

Daher wurden die Jungs auch auf dem Cover von Vanity Teen abgebildet. Das britische Magazin kommentierte, dass ZEROBASEONE ein beeindruckendes Debüt gefeiert hätten, aber das ist eben erst der Anfang. Weiter schrieb das Magazin, dass diese Gruppe den Beginn der fünften Generation angekündigt habe.

Die Mitglieder von ZEROBASEONE sagten, dass das Album ihre eigene Geschichte enthalte. Sie seien zwar noch nicht perfekt, aber wie ihr Name ist es ein neuer Beginn und eine neue Herausforderung, die sie mit Enthusiasmus und Mut angehen wollten.