Militärregime Myanmars gibt angesichts Wirtschaftsnot neue Banknote mit höchstem Nennwert aus

Das Militärregime Myanmars gibt eine neue Banknote aus, die einen doppelt so hohen Nennwert hat wie der bislang teuerste Geldschein. Laut der Nachrichtenagentur AP berichtete der myanmarische Staatssender MRTV, dass die Zentralbank Myanmars eine neue Banknote mit einem Nennwert von 20.000 Kyats, umgerechnet etwa 9,50 Dollar, in Umlauf bringen wird.





Die 20.000 Kyat-Scheine in hellgrüner Farbe werden ab dem 31. Juli in begrenzter Anzahl ausgegeben. Nach der Mitteilung der Zentralbank erinnern die Scheine an den ersten Geburtstag eines Albino-Elefanten und an den Bau einer riesigen Buddha-Statue in der myanmarischen Hauptstadt Naypyidaw. Der Schein zeigt einen Albino-Elefanten und zwei Brücken, ein Symbol der Infrastrukturentwicklung Myanmars.





Das Militärregime Myanmars baut in Naypyidaw eine riesige Buddha-Statue, die nach Angaben des Regimes die weltweit größte sitzende Mamor-Buddha-Statue sei, und will sie am 1. August weihen. General Min Aung Hlaing, der oberste Machthaber Myanmars, nahm am 23. Juli an der Geburtstagsfeier des weißen Elefanten, die in einem Tempel in Naypyadaw stattfand, teil. Im vergangenen Jahr kam in Myanmar ein Albino-Elefant zur Welt, und das Militärregime würdigte diesen in besonderer Weise, da er dem Land Prosperität und Glück bringen solle.





Die Militärjunta stürzte im Februar 2021 die gewählte Regierung unter der Führung der De-facto-Staatschefin Aung San Suu Kyi und kam durch diesen Putsch an die Macht. Seitdem führt sie einen blutigen Kampf gegen ihre Gegner. Aufgrund dieser chaotischen Lage im Inland und auch wegen der Sanktionen der westlichen Länder ist der Wert der myanmarischen Währung stark gefallen, während die Preise stark gestiegen sind.