An Se-young verteidigt Titel bei Badminton-Turnier Korea Open

Badmintonspielerin An Se-young hat das zweite Mal in Folge die Korea Open gewonnen. Im Finale des Dameneinzels im südkoreanischen Yeosu triumphierte die aktuelle Weltranglistenzweite über Tai Tzu Yin aus Taiwan in zwei Sätzen.





Das Damendoppel Kim So-yeong/Kong Hee-yong unterlag im Finale den Chinesinnen Chen Qing Chen und Jia Yi Fan und belegte den zweiten Platz.





An ist die erste südkoreanische Badmintonspielerin nach 29 Jahren, die ihren Titel bei den Korea Open verteidigen konnte. Zuletzt war dies Bang Soo-hyun in den Jahren 1993-1994 gelungen. In südkoreanischen Badmintonkreisen spricht man daher vom Beginn einer An Se-young-Ära.





Die 21-Jährige hatte im Finale dank der Anfeuerung des Heimpublikums ihre Gegnerin stark unter Druck gesetzt. Defensiv gilt sie ohnehin als sehr stark, an dem Tag gelang ihr auch bei den Angriffsschlägen fast alles. Schon 38 Minuten nach Spielbeginn hatte An ihren Sieg unter Dach und Fach gebracht.





An Se-young war noch bis letztes Jahr an ihren stärksten Rivalinnen Akane Yamaguchi aus Japan und der Chinesin Chen Yufei wiederholt gescheitert. Bis letztes Jahr gewann An gegen Yamaguchi fünf Mal und verlor zehn Mal. Gegen Olympiasiegerin Chen Yufei konnte sie nur einmal gewinnen und musste acht Niederlagen einstecken. In der aktuellen Saison dreht sich das Blatt aber zu ihren Gunsten. An Se-young trat stärker und selbstbewusster auf. Im Halbfinale der Korea Open schlug sie Chen Yufei mit 2:1. Gegen Yamaguchi hatte die Südkoreanerin schon im Juni im Finale der Singapur Open gewonnen. Allein in diesem Jahr siegte An Se-young gegen Yamaguchi drei Mal. Gegen Chen Yufei konnte sie vier Mal triumphieren.





Experten nach hat An ihr Spiel in der Offensive, die ihre Schwäche war, verbessert. Auch ist sie kräftiger und ausdauernder geworden, so dass ihr gegen Spielende weniger Fehler unterlaufen. Insbesondere habe sie ein besseres Verständnis für den Spielverlauf gewonnen.





An sagte nach ihrem Sieg, sie sei im Finale sehr nervös und angespannt gewesen, weil sie im Halbfinale schon viel gelaufen sei und Tai Tzu Ying eine technisch hervorragende Spielerin sei. Sie habe aber von Anfang an Druck gemacht und die Partie dominiert. Das habe sich ausgezahlt. Sie freue sich, vor den koreanischen Fans gewonnen zu haben.