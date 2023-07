In Goyang nahe Seoul entstand Billiard-Area für Profiturniere

In der an Seoul angrenzenden Stadt Goyang, in der Provinz Gyeonggi, ist eine PBA-Arena für professionelles Billard entstanden, die sich derzeit zum Mekka des Profi-Billards entwickelt.





Die Stadt Goyang teilte heute mit, dass am vergangenen Samstag im Kongress- und Ausstellungszentrum Kintex eine Zeremonie zur Eröffnung des „Goyang Kintex PBA Stadions“ stattgefunden habe.





Ein Team der Professional Billiards Association (PBA), eines kommerziellen koreanischen Billardverbands, hatte Ende letzten Jahres das Grundstück im zweiten Kintex-Ausstellungszentrum als Standort für die Billard-Arena ausgewählt. Die Arena für professionelle Billard-Wettkämpfe wurde auf einer Fläche von 904 Quadratmetern errichtet und verfügt über 240 Zuschauersitze. Hier werden in Zukunft die Wettkämpfe der PBA und LPBA Tour der ersten bis dritten Klasse, sowie die PBA Team-League und Allstar-Wettkämpfe stattfinden.





Darüber hinaus soll das PBA-Stadion als Austragungsort für verschiedene Veranstaltungen in Zusammenhang mit Profi-Billard dienen. Auch sollen an dem Ort verschiedene Programme für die Förderung des Nachwuchses, wie beispielsweise eine Profi-Billard Akademie, stattfinden. Die Stadt Goyang geht davon aus, dass jährlich mehr als 165.000 Menschen den Ort besuchen werden und sich ein Wirtschaftseffekt in Höhe von rund 10 Milliarden Won, rund sieben Millionen Euro, ergibt.