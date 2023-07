Hochspringer Woo Sang-hyeok siegt bei Leichtathletik-Asienmeisterschaften

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat bei den Leichtathletik-Asienmeisterschaften die Goldmedaille gewonnen.





Der Südkoreaner übersprang bei dem Turnier in Bangkok 2,28 Meter und übertraf Anil Kushare aus Indien und Tawan Kaewkam aus Thailand um 2 Zentimeter. Woo gewann damit die Leichtathletik-Asienmeisterschaft erstmals nach sechs Jahren wieder. Zuletzt hatte er 2017 im indischen Bhubneswar mit einer Höhe von 2,30 Meter gesiegt.





Woo Sang-hyeok begann den Wettbewerb mit einem Sprung über 2 Meter 15. Die Höhe von 2,19 Meter, 2,23 Meter, 2,26 Meter und 2,28 Meter überwand er problemlos im ersten Versuch. An der Höhe von 2,33 Meter scheiterte er bei allen drei Versuchen. Kushare und Kaewkam konnten bis zu 2,26 Meter mithalten.





Woo sagte nach seinem Erfolg, er sei glücklich, nach sechs Jahren wieder an der Spitze der Leichtathletik-Asienmeisterschaften zu stehen. Er werde sein Bestes geben, um sich auch bei den Weltmeisterschaften im August in Budapest, bei den Asienspielen im September in Hangzhou und bei den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Jahr von seiner besten Seite zu zeigen.





Südkorea gewann in Bangkok eine Goldmedaille und zwei Bronzemedaillen. Bronze gewannen die 400-Meter-Männerstaffel und Kim Jang-woo im Dreisprung.